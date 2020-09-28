بالأسماء.. 35 مرشحا للنواب في أسوان

يتنافس 35 مرشحا بانتخابات مجلس النواب، في الدائرة الأولى بأسوان، ومقرها "أسوان - دراو"، على مقعدين فردي، وتضم الدائرة مدينة أبوسمبل السياحية، قسم أول أسوان، قسم ثان أسوان، مركز أسوان، مدينة دراو، ومركز دراو، ويتنافس المرشحين على مقعدين فردي.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين ورموزهم، حسب الكشوف التي أعلنتها محكمة أسوان، وهي كما يلي:

جلال أبو الحسن، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

جابر أبو خليل، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب.

أحمد يسن منصور، مرشح عن حزب الحرية، رمز الصقر.

عاشور العديسي، مستقل، رمز الأسد.

مدحت العبدلابي، مستقل، رمز التمساح.

أبو النصر أحمد فيصل، مرشح عن حزب الأحرار الإشتراكيين، رمز الكف.

أبو الحسن الصافي، مستقل، رمز الغزال.

أحمد عباس أوباما، مستقل، رمز العقرب.

كمال السلواوي، مرشح عن حزب العدل، رمز الشعلة.

مجدي زكي الحجار، مرشح عن حزب صوت الشعب، رمز ساعد اليد.

فاطمة كريم، مستقلة، رمز كشاف إضاءة.

ثريا محمد " نوسة عبدون"، مستقلة، رمز السفينة.

محمد عوض صالح، مستقل، رمز عنقود العنب.

محمد حمادي " المستر"، مستقل، رمز السد العالي.

منصور السلواوي، مرشح عن حزب النصر، رمز الفيل.

هاني يوسف، مستقل، رمز الشاكوش.

سعد محمد حمادة "عماد"، مرشح عن حزب أبناء مصر، رمز الأتوبيس.

عبدالعاطي أبو ترس، مستقل، رمز الترس.

كوثر شحات عبدالوهاب، مستقلة، رمز الفراشة.

حمادة سعيد، مستقل، رمز المدفع.

محسن إش الله، مستقل، رمز المنبه.

جودت عبدالجبار، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

عبدالعزيز حسب الله ، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

وفاء عشري، مستقلة، رمز الميكروفون.

محمد جلال، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الكأس.

عبدالعزيز العزايزي، مستقل، رمز التليفزيون.

داليا سامي، مستقلة، رمز بندقية صيد.

أنور العمدة حمد، مستقل، رمز طائرة هليكوبتر.

محمد فؤاد الشريف،مستقل، رمز الديك.

محمد القباحي، مستقل، رمز السهم.

كريمة بكار، مرشحة عن حزب النصر، رمز غصن الزيتون.

رضا هريدي، مستقل ، رمز الشمعة.

محمد الصحفي، مرشح عن حزب مصر المستقبل، رمز الراديو.

هلال الدندراوي، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز المفتاح.

أحمد صالح، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.

وأعلنت لجنة الترشيح لإنتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، مساء أمس، أسماء المرشحين لمجلس النواب 2020، عقب انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، عصر السبت الماضي، وأعلنت اللجنة أسماء 90 مرشحا على مستوى 4 دوائر بمحافظة أسوان 2020، وجرى إعلان الأسماء ووضعها في محكمة أسوان الابتدائية.

وقال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، إنّ المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وتم إعلان أسمائهم، مقسمين كالتالي: " أسوان - دراو" 35 مرشحا يتنافسون على مقعدين، "كوم امبو" 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشحا يتنافسون على مقعد، "إدفو" 28 مرشحا يتنافسون على مقعد.

وواصلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، عملها حتى انتهاء الموعد المحدد لها عصر السبت الماضي 26 سبتمبر 2020، وتقدم في اليوم الأخير فقط 26 مرشحا مستقلين وتابعين لأحزاب، وواصلت العمل داخل لجنة تلقي الطلبات وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، وتتضمن الإجراءات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار الفيروس المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع اللجنة زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأسوان.