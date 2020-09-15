بريد الوطن.. وجِّه بنقل المحوِّل العمومى خارج القرية يا وزير الكهرباء

نعانى نحن أهالى قرية الكوم الكبير، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من محول الكهرباء العمومى الواقع فى النطاق السكنى للقرية، والذى أصبح يهدد حياة أطفالنا، حيث إنه متهالك، وتزداد خطورته، نظراً لوجوده وسط الكتلة السكنية، وفى فصل الشتاء يُغمر تماماً بالمياه، نظراً لارتفاع مستوى المبانى عنه، ما ينذر بوقوع كارثة حال ملامسة المياه للأسلاك الموجودة أسفل القاعدة الخاصة به، وقدمنا العديد من الشكاوى مطالبين بنقل المحول خارج الكتلة السكنية للقرية أو بناء سور عالٍ حوله يحمى أطفالنا، غير أن أحداً لم يلتفت إلينا، نناشد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، التوجيه بنقل المحول، حفاظاً على أرواح الأهالى.

عن الأهالى: أحمد مغازى صديق

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