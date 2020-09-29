مطروح: فوز 3 طلاب بمنح مجانية لدراسة الطب والعلاج الطبيعي

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، عن قبول 3 طلاب متفوقين في الثانوية العامة، من أبناء المحافظة، في المنح المجانية للالتحاق بكليات القمة، الطب والعلاج الطبيعي، في جامعة 6 أكتوبر.

وتقدم محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بالتهنئة إلى كل من الطالبة "حنين عبد العظيم إسرافيل"، الحاصلة على مجموع 401 درجة بالثانوية العامة، والطالبة "فاطمة محمد أبو بكر"، الحاصلة على ذات المجموع، لقبولهما في كلية الطب البشري، والطالب "بيجاد هيثم حسن كامل"، الحاصل على مجموع 399.5 درجة في الثانوية العامة، لقبولة بكلية العلاج الطبيعي.

وناشدت محافظة مطروح الطلاب الفائزين بالمنح المجانية سرعة التوجه إلى جامعة 6 أكتوبر، وتسليم أصول المستندات الخاصة بهم، لاستكمال إجراءات التحاقهم بالجامعة، فيما أكد محافظ مطروح استمرار دعم جميع الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة، من أبناء مطروح، للالتحاق بكليات القمة، والاستفادة من المنح المقدمة من خلال بروتوكولات التعاون التي وقعتها المحافظة مع الجامعات المختلفة، بغرض دعم جميع القطاعات في محافظة مطروح بالكوادر اللازمة في مختلف التخصصات.

وقال المحافظ إن هناك العديد من المنح في مختلف الجامعات المصرية، ويجري تنسيقها من خلال لجنة محايدة، للتعامل مع الطلاب المتقدمين لها، والتسهيل لهم، والتنسيق مع الجامعات للالتحاق بها طبقاً للمنح المتاحة في كل جامعة على حدة، وطبقاً لمجاميع الطلاب، وبحسب المتقدمين من جميع مراكز ومدن مطروح.