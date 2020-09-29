من طما لحضن الجبل الغربي.. 49 مرشحا للنواب في منافسة شرسة بسوهاج

تشهد دوائر محافظة سوهاج الـ8 منافسة قوية بين المرشحين، بعد تعديل الدوائر الانتخابية وضم عدة مراكز في دائرة واحدة، ما زاد من اشتعال المنافسة والصراع داخل الدائرة بين نواب البرلمان بعضهم البعض.

وأشد الدوائر سخونة هي الدائرة الرابعة والتي تم تخصيص 3 مقاعد لها، ويتنافس فيها 49 مرشحا بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب الشعب الجمهوري، و4 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب المصريين الأحرار ومرشح عن حزب الوفد، ومرشح عن حزب المؤتمر، ومرشح عن حزب التجمع، والباقي من المستقلين.

والصراع في الدائرة بين رموز كبيرة وسياسيين سابقين وأصحاب نفوذ ومنتمين لعائلات كبيرة، ورجال أعمال، وتشتعل المنافسة في الدائرة بشكل كبير، حيث يخوض الانتخابات 3 نواب عن البرلمان الحالي، وعدد من الوجوه الجديدة التي لها شعبية كبيرة في الدائرة، وكذلك نواب سابقون، ما يزيد اشتعال المنافسة.

الدائرة الرابعة من أكبر الدوائر في أعداد المرشحين، حيث تصدرت المنافسة بـ49 مرشحا، تلتها الدائرة الخامسة ومقرها جرجا، والتي ترشح فيها 27 مرشحا، وكذلك الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، والتي ترشح فيها 27 مرشحا.

وما يزيد الصراع هو امتداد الدائرة الرابعة وترامي أطرافها، حيث تضم 3 مراكز هي طما وطهطا وجهينة، وتقع المدينة الأخيرة في حضن الجبل الغربي، بينما مدينة طما على حدود محافظة أسيوط،، وتحتاج الجولات الانتخابية لمجهود شاق من المرشحين لكبر الدائرة وترامي أطرافها.

يذكر أنّ محافظة سوهاج جرى تقسيمها لـ8 دوائر انتخابية، وتخصيص 14 مقعدا لها في النظام الفردي، ويبلغ عدد الناخبين في المحافظة 3 ملايين و60 ناخبا وناخبة.