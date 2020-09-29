سمير العصفوري يكشف عن عودته للمسرح مع الفنانة سميحة أيوب

خلال الأيام الماضية ترددت بعض الأنباء عن عودة الفنانة سميحة أيوب والمخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري في مسرحية جديدة من خلال البيت الفني للمسرح، من خلال مسرحية "بير السلم" للكاتب المسرحي الراحل سعد الدين وهبة.

من جهته، أكد المخرج سمير العصفوري لـ"الوطن"، أنه يعمل على التحضير للمسرحية الجديدة، وعن موعد العرض، أشار إلى أن الجهة المنتجة للمسرحية هي من ستحدد موعد عرض المسرحية، لافتا أنه تم الاتفاق على تقديم المسرحية منذ خمس سنوات.

وكانت مسرحية "بير السلم" قد تم عرضها على خشبة المسرح في فترة الستينيات من إخراج الفنان سعد أردش وشارك في بطولتها كل من أمينة رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، توفيق الدقن، شفيق نور الدين ورجاء حسين.

يذكر أن المخرج سمير العصفوري في شهر يونيو الماضي كان قد قدم تعليقا صوتيا قبل عرض مسرحية "المغفلة" الليلة، ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" و"خليك في البيت - الثقافة بين إيديك: تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

وتحدث "العصفوري" خلال المحاضرة عن جوانب من حياة وأعمال الكاتب المسرحي الروسي الشهير أنطون تشيكوف، والذي قدم له عددا من الأعمال كمخرج مسرحي، وتعامل مع أعماله، كما أنّه من المنتظر عقب انتهاء عرض المسرحية، يعقب عليها الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وأعرب العصفوري عن سعادته بالمشاركة في المبادرة التي يراها حركت الراكد، وتعتبر من الأفكار المفيدة للجمهور، وتحفظ التراث المسرحي على "يوتيوب".

وعلى جانب أخر كانت قد شاركت الفنانة سميحة أيوب في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "سكر زيادة" من بطولة كل من الفنانة نبيلة عبيد والفنانة نادية الجندي وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف ومن إخراج وائل إحسان.