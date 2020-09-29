انطلاق فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الأول بجامعة أسيوط

انطلقت اليوم فى جامعة أسيوط، وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول لكلية الهندسة بالجامعة، والمنعقد تحت شعار "التعليم الهندسي الحاضر والمستقبل 2020"، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والرئيس الشرفي للمؤتمر.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب الرئيس العام للمؤتمر، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نوبى محمد عميد كلية الهندسة والرئيس العلمي للمؤتمر.

والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، الذى شارك فى الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرس، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة ووكلائها ، وكوكبة من أعضاء نقابة المهندسين بأسيوط وعلى رأسهم المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط، والمهندس حمادة تغيان أمين عام النقابة الفرعية، وكذلك لفيف من المهندسين والمختصين بالتعليم الهندسي.

وأعرب المهندس هاني ضاحى خلال كلمته ألتي ألقاها عبر الفيديو كونفرنس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرعن سعادته بالمشاركة في انطلاق وقائع المؤتمر الدولي الأول فى التعليم الهندسي في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعد أول جامعة ومنارة للعلوم في جنوب مصر والتي استطاعت الحفاظ على مكانتها طوال عقودها الماضية وحتى الآن وفى ظل ما يشهده القرن الـ21 من تجارب متطورة لتحديث منظومة التعليم بوجه عام والهندسي على وجه الخصوص وذلك بما يصب في مصلحة تطوير المهنة والارتقاء بكوادرها.