نائب محافظ الغربية عن البرنامج التدريبي: نتبادل الخبرات لحل المشكلات

قال أحمد محمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب نوع فريد من نوعه في تأهيل الشباب في مصر لتولي المناصب القيادية وهذه الخطوة على الطريق الصحيح في بناء الإنسان المصري.

وأضاف عطا، على هامش مشاركته في البرنامج التدريبي لنواب المحافظين، أننا تعلمنا كثيرا في الأكاديمية الوطنية للتدريب منها التعاملات الحكومية والتعامل مع المواطنين وتنمية المهارات بما يتناسب مع مناصبنا.

وتابع أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين هو عبارة عن تبادل للخبرات بين الجميع، ونقل تجاربنا بين المحافظات والمشاكل التي واجهتنا خلال الفترة الماضية وكيفية حلولها.

وتشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين اليوم بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

يهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية، الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.