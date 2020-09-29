فنون النحت والرسم والعمارة في مصر القديمة بصالون السينما الوثائقية

تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس القادم 1 أكتوبر، صالون السينما الوثائقية.

ويحمل عنوان العرض "فنون النحت والرسم والعمارة في مصر القديمة"، وذلك بمناسبة حلول العام 6262 من التقويم المصري القديم، ويعرض الصالون الفيلم الوثائقي "المهن والحرف والصناعات"، كما يعرض فيلم "الصيد في مصر القديمة".

يدير الصالون المخرج الكبير أحمد فؤاد درويش، ويستضيف د. لؤي محمود سعيد، د. حسين عبد البصير، المثال محمود مبروك.

يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري قدم البيت الفني للمسرح مسرحيتي "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، و"السيرة الهلامية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ضمن فعاليات "عودة الروح" التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، حيث قدم العرضان متتاليين في حفلة واحدة، تبدأ بعرض الليلة الكبيرة ويعقبه عرض السيرة الهلامية.

مسرحية "الليلة الكبيرة" من بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

أما مسرحية "السيرة الهلامية" بطولة رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، رامي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.

وعلى جانب أخر شهد مسرح ساحة الهناجر للفنون، إقبالا جماهيريا على الجزء الخامس من سهرات برنامج "عودة الروح" في شهر أغسطس الماضي، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والذي استمر حتى نهاية الشهر.