إزاحة الستار عن تمثال أول رائد فضاء في تاريخ البشرية

أزاح الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الروسي جيورجي بوريسينكو، واليكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الستار عن تمثال يوری جاجارين، أول رائد فضاء في تاريخ البشرية، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

ويعتبر یوری جاجارين أول إنسان ورائد فضاء، يسافر إلى الفضاء 12 أبريل عام 1961، حيث دار حول الأرض بواسطة مركبة فوستوك التابعة للاتحاد السوفيتي، واستمرت رحلته حوالي 110 دقائق.

وأشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بالعلاقات المصرية الروسية، مستشهدا بالسد العالي والبنية التحتية لبعض المنشآت التي تم إنجازها فترة الستينات، قائلا: "علاقات ممتدة منذ الأزل"، وكذلك الدعم في حرب أكتوبر، فضلا عن المشروعات الحديثة مؤخرا، كمحطة الضبعة النووية، التي تكون شاهدا على عمق العلاقات المصرية الروسية مستقبلا.

وأضاف القوصي خلال إلقاء كلمته بمؤتمر حفل افتتاح تمثال يوری جاجارين، بمقر وكالة الفضاء المصرية بحضور سفير روسيا الاتحادية جيورجي بوريسينكو، واليكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وذلك في إطار احتفالات البلدين الصديقين بعام "مصر- روسيا"، الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، تحت شعار "حوار الثقافات- عالم واحد"، أنه سيتم إزاحة الستار عن أول تمثال في التاريخ، لافتا إلى أنه يأتي من مبادرة المركز الثقافي الروسي.