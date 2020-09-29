محافظ الشرقية يقرر استئناف أعمال البناء المرخصة بحد أقصى 4 أدوار

أصدر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، القرار رقم 8364 لسنة 2020 بإستئناف الأعمال الصادر بشأنها تراخيص بناء، بما لا يجاوز عدد 4 أدوار، مشدداً على الجهات الإدارية المختصة معاينة الأعمال، للتأكد من مطابقتها للتراخيص والرسومات المرفقه بها، والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن أعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن أعمال البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى توجيهات رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، باستمرار العمل بالرخص الممنوحة، والصادر بشأنها قرار بإيقاف العمل بها.

وفي وقت سابق اليوم، وجه محافظ الشرقية بحصر جميع أراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الكتلة السكنية والمتاخمة لها، في مدينتي الزقازيق وبلبيس، تمهيداً لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات عليها، ينقل إليها سكان المناطق العشوائية والمتهالكة، وسكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة.

وقال المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في محافظات الجمهورية، على غرار مشروع "الأسمرات" بالقاهرة، و"بشائر الخير" في الإسكندرية، لإعادة الوجه الجمالي لها، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، وكذلك إنشاء مجمع للمصالح الحكومية، ليتم ربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمي، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع المحافظين أمس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".