"شبر الخيمة": 175 جنيها رسوم التصالح للمبنى المكون من 4 أدوار

قالت مروة عبدالعزيز، مدير المركز التكنولوجي في حي غرب شبرا الخيمة، إن عمل المركز يبدأ من الساعة التاسعة صباحا جميع أيام الأسبوع حتى في العطلات الرسمية لاستيعاب جميع المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأضافت عبدالعزيز، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن رسوم التصالح للمبنى المكون من 4 أدوار تبلغ 175 جنيها و200 جنيه لـ6 أدوار، و315 جنيها لأكثر من 6 أدوار، أما رسوم التجاري فتبلغ 900 جنيه والإيجاري 225 جنيها".

وتابعت، أن المركز يتيح كل المعلومات للمواطنين الذين يترددون عليه، لمعرفة ما إذا كان التصالح ممكنا أم لا: "نذلل كل العقبات للمواطنين ويستطيعون أن يستكملوا جميع الأوراق بعد تقديم بطاقتهم الشخصية".