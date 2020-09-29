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خبير يوضح سبب انتشار الـ"أوفر برايس" في السوق المصري

كورونا أدت لركود الأسواق

كتب:

عمر العربي
05:51 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
سيارات

سيارات

يعاني سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة من نقص شديد في أعداد السيارات لدى الوكلاء المعتمدين والموزعين، نتيجة قلة استيراد السيارات خلاة الفترة الماضية بسبب انتشار وباء كورونا وتوقف العديد من مصانع السيارات، بالإضافة إلى خوف التجار من الاستيراد بكميات كبيرة وعدة التمكن من تصريفها وبيعها.

وفي خلال هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات لـ"الوطن"، إن السوق شهد ركود كبير وعدم وفرة للسيارات وهو بدوره ساهم في قلة المعروض، مع وجود عدم رغبة في الشراء بسبب الأزمة وادخار المستهلكين للأموال تحسبًا لأي أمور طارئة قد تحدث.

وأضاف، أن بعد عودة السوق للتعافي مرة أخرى، عادت ظاهرة "الأوفر برايس" مرة أخرى على العديد من السيارات بالسوق، خاصة على السيارات الاقتصادية.

وتابع "مصطفى"، أن أبرز السيارات التي ظهر عليها "الأوفر برايس" هي: أوبل أسترا، ونيسان قشقاي وبعض طرازات كيا، وبعض طرازات هيونداي، وفيات تيبو، مضيفًا أن التجار يكونوا مضطرين لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.

وأكد أن خلال الفترة القادمة بعد عودة المصانع للعمل بشكل شبه كامل، ستنتهي تلك الظاهرة وتتوفر السيارات بكميات كافة للمستهليكن، كما أن مبيعات السيارات خلال نهاية عام 2020 سترتفع معدلاتها مقارنة بالعام الماضي.

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