دون مساس بسيناريو العرض.. "الصوت والضوء" تطرح مزايدة لتطوير الهرم

أعلنت شركة الصوت والضوء، التابعة لقطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية بنظام المظاريف المغلقة لتطوير منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، حيث تتضمن عملية التطوير، دعم الخدمات بالمنطقة وتحديث أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض، حيث يفتح باب التقديم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وأوضح الإعلان أن قيمة التأمين الابتدائي 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالدولار، يسدد بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر أو معزز من أحد البنوك المصرية.

وقالت الشركة في الطرح، إن آخر موعد لتلقي الاستفسارات يوم الثلاثاء 20 أكتوبر المقبل، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم 25 أكتوبر المقبل بالشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأوضحت أن آخر موعد لتلقي العطاءات في مظروفين "فني ومالي" وفض المظاريف الفنية والاطلاع على المستندات الخاصة بمقدمي العطاءات يوم الخميس 5 نوفمبر 2020.

وتستهدف شركة الصوت والضوء، من المشروع اختيار مستثمر لتطوير منطقة تقديم العروض بالأهرامات. تضمن إعلان الطرح، أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الشركة الرئيسي مقابل 10 آلاف جنيه، أو ما يعادلها بالدولار، اعتبارا من الأحد المقبل.

يذكر أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير هضبة الهرم، والذي يهدف إلى عمل تنسيق وتنظيم على جميع السيارات والمركبات والحافلات والعناصر البنائية للأنشطة الخدمية السياحية والإدارية والترفيهية، وتوفير اللافتات الإرشادية والمعلوماتية والاعتماد على حركة المشاة من خلال توفير وتصميم مسارات موائمة للمشاة مع السماح فقط للبناء والنشاط الذي لا يؤثر سلبيًا على الصورة والرؤية التاريخية.

كما سيكون هناك مركزا واحدا للزوار كمنطقة انتقالية، والوصول لمركز الزوار من المدخل الجديد من طريق القاهرة الفيوم على مساحة نحو 4000 متر مربع، ويتكون المبنى من منطقة الدخول التي تحتوي على ساحة الدخول ومنافذ بيع التذاكر وقاعة عرض سينمائي وقاعة عرض متحفي ومكتبة وكذلك إدارة المبنى وخدمات الزوار.