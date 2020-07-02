للمرة الأولى منذ 3 شهور.. عودة عروض الصوت والضوء بالأقصر

شهدت معابد الكرنك وسط مدينة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، فعاليات عروض الصوت والضوء، وذلك بعد توقف دام حوالى 104 أيام نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد بمصر والعالم أجمع، حيث يتم إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء بالمنطقة اعتباراً من اليوم بطاقة استيعابية 25%، وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وتقرر تخفيض التذاكر 50% لتشجيع الأجانب المقيمين والمصريين على الحضور والزيارة.

ومن جانبه، قال الدكتور حاتم الصغير المشرف العام على عروض الصوت والضوء في منطقة معابد الكرنك، أنه تقرر إن تعود العروض من جديد مساء اليوم مع فتح 4 معالم أثرية بالأقصر، حيث تقام العروض فى تمام السابعة مساءً، وتبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 45 جنيهاً، والعرب 80 جنيهاً، والأجانب 175 جنيهاً بأجهزة الترجمة، وذلك بتخفيضات حوالى 50%، موضحاً أن شركة الصوت والضوء، كانت قد أخطرت غرفة شركات السياحة بمواعيد المحددة للعروض، وفقا للضوابط والإشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والتزام الرواد بارتداء الكمامات، على أن يتم التنفيذ لمدة شهر لحين إشعار آخر.

وكانت قد استقبلت معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، أول زيارة بعد فتح أبواب 4 مواقع أثرية فى الأقصر عقب غلق حوالى 100 بسبب أزمة كورونا، حيث زارت سائحة أجنبية مقيمة بمصر الكرنك للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية، بعد أن قررت البقاء منذ فترة داخل مصر والإقامة داخلها.