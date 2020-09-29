عليا الوفد: طعن على القائمة الوطنية لتضمنها مرشحين للحزب

في ظل وتيرة القرارات المتسارعة التي تتخذها الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن انتخابات مجلس النواب، تقدمت اليوم بطعن على القائمة الوطنية، بعد تضمنها مرشحين باسم الوفد، بالمخالفة لقرارها بالانسحاب منها.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 12 حزبا وهي: مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

قال نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الهيئة العليا في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تنفيذ قرارها بالانسحاب من هذه القائمة من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الوفد.

وأضاف عبدالله لـ"الوطن"، أن المرشحين الذين تم اعتمادهم باسم الوفد في القائمة الوطنية أغلبهم ليسوا وفديين، مؤكداً أن الهيئة العليا هي صاحبة الاختصاص فقط في القرارات ومن خالف قرار الإنسحاب من القائمة سيُتخذ ضده الإجراءات التي تنص عليها لائحة الحزب.

وتابع أن الدكتور محمد عبده والمهندس حسين منصور أعضاء الهيئة العليا تقدموا بقرار الإنسحاب من القائمة إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مدعماً بمحضر جلسة الهيئة العليا والتوقيعات وخطاب الانسحاب، ولكن فوجئنا بإعلان القائمة وتضمن مرشيحن باسم الوفد، لذلك قررنا الطعن عليها.

وأكد عبدالله أن المحامي صفوت عبدالحميد عضو الهيئة العليا ومعه عدد من القانونيين بالحزب تقدموا اليوم بالطعن على القائمة الوطنية بعد مخالفتها قرار الحزب بالإنسحاب منها، ومستمرون في متابعة إجراءات تنفيذ قرارنا بكافة الوسائل القانونية.

تكليف فؤاد بدراوي بالإعداد لانتخاب رئيس جديد للوفد

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها مساء أمس، إلغاء قرار المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، بدعوة الهيئة الوفدية للاجتماع 16 أكتوبر المقبل، وتكليف النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، بالإعداد لإجراءات انتخاب رئيس جديد للحزب، بعد عرضها على الهيئة العليا، والطعن على القائمة الوطنية بعد اعتماد مرشحي الحزب بها.

وكان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد 16 أكتوبر للنظر فى قراره بعدم استكمال مدته الرئاسية، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من 17 أكتوبر، وتكليف سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

ويشهد حزب الوفد مؤخرا خلافات حادة متصاعدة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.