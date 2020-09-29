محافظ دمياط توجه باستعدادات مكثفة لبداية العام الدراسي الجديد بمدارس

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على توفير كل الدعم وسبل الراحة والأمن للطلاب ومعلمي المحافظة، ووجهت بعمل لوحات إرشادية، وتطبيق نظام الجداريات لتتضمن النصائح الطبية، والصور المبهجة، التي تعكس القيم الوطنية والمحبة والإخاء والانتماء للوطن.

كما وجهت المحافظ، باتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية من خلال عمل دورات تدريبية للقائمين على أمن المدارس والمنشآت التعليمية، لمواجهة أي عارض لا قدر الله.

وأشارت إلى أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدارس بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى زياراته المفاجئة للمدارس لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات استعدادا للعام الدراسي الجديد.