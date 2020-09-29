طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك لاسترجاع أو استبدال سلعة

بعد تأكيد جهاز حماية المستهلك، على الفصل في أي شكاوى تصل إليه من المواطن فيما يتعلق بأسعار السلع، أو استرجاع واستبدال السلع، تنشر "الوطن" طرق تقديم الشكوى عبر مختلف الوسائل سواء عبر واتس آب أو عبر الموقع الرسمي للجهاز.

- في حال رفض التواصل الودي بين المستهلك والمحل صاحب المنتج، يتعين على المستهلك الشكوى عبر:

* الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز على رقم 19588

* إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170

توجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية، وإرسالها على العنوان الخاص بالجهاز وهو: 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية.

إرسال شكواك إلكترونيا على الموقع الرسمي لجهازك، عبر هذا الرابط

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد، لمسؤولي وحدة الشكاوى.

عن طريق رقم واتس آب تم تخصيص موظفين يقومون بالرد الفوري على المواطن من خلال رقم 01281661880

الأوراق المطلوبة للشكوى؟

حسبما أعلنه الجهاز، يجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم على رقم الواتس اب الخاص بالشكاوى.

حماية المستهلك: لا يحق للمدارس الخاصة زيادة المصروفات عن 7%

يذكر أن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قال قبل يومين في تصريحات صحفية إن نسبة استجابة المدارس الخاصة والدولية في رد فارق مصروفات العام الدراسي الماضي الـ25% لأولياء الأمور وصلت إلى 70% حتى الاآن، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الجامعات الخاصة استجابت هي الأخرى في رد نسبة الـ25% من المصروفات للطلاب.

وأكد أنه لا يحق للمدارس الخاصة والدولية زيادة المصروفات الدراسية هذا العام عن 7% ، لافتًا إلى أن القرار الذي صدر من وزارة التربية والتعليم ملزم لجميع المدارس وسيتم الرد لأولياء الأمور أي زيادة في المصروفات بعد التعامل مع الحالة من خلال النيابة العامة.