5 رؤساء لجان برلمانية يغيبون عن المشهد الانتخابي

يغيب عدد من رؤساء اللجان البرلمانية بمجلس النواب الحالي، عن الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا، وذلك لأسباب مختلفة.

يأتي اسم المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رأس هذه الأسماء.

كما يغيب النائب الجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، ويغيب النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بعد استبعاده من القائمة لصالح مرشح جديد.

وغاب النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة عن ترشيحات القائمة، و"صدقي" من النواب الذين حظوا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

كما يغيب عن المشهد الانتخابي النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعد اعتذاره عن الترشح على مقاعد القائمة الوطنية.

كانت مصادر برلمانية بمجلس النواب قد أشارت إلى أن المجلس سيعقد جلساته في دور الانعقاد السادس المنقوص، بموجب دعوة رئيس الجمهورية في شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه بموجب اللائحة الداخلية بمجلس النواب، يتوجب على رئيس المجلس دعوة أعضائه لإجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية.

وقالت المصادر إنه نظرا لضيق الوقت والذي يتزامن انعقاد جلسات المجلس مع إجراء الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الثاني، من المرجح أن يتم الإبقاء على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بنظام التزكية.

ووفقا للائحة يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ونتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.