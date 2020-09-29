استقبال 103 آلاف و376 طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، واستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح، طبقاً للقانون، مؤكداً تقديم كل التيسيرات على المواطنين، لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح، على مخالفات البناء العشوائي، قبل انتهاء مهلة التصالح نهاية شهر أكتوبر المقبل.

أكد محافظ الشرقية، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25% من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35% داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح و للتيسيرعلي المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.

ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا و الوحدات المحلية القرويه في التيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.

وأمر المحافظ بتشكيل لجان مركزية من خلال إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المراكز التكنولوجيه ولجان تلقى طلبات التصالح بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إجراءات تقدم المواطنين بأوراقهم والتيسيرعليهم وحل مشكلاتهم بشكل فوري.

وجدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة استقبلت 103 آلاف و376 طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائي، حتى 29 سبتمبر الجاري، ومازال يتوافد آلاف المواطنين يوميا على المراكز التكنولوجية، لسرعة تقديم طلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم القانونية.