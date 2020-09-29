طرح "الخطة العايمة" لعلى ربيع 6 أكتوبر المقبل

أعلن الممثل الكوميدي علي ربيع، موعد طرح فيلمه الجديد "الخطة العايمة" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه يوم 6 أكتوبر المقبل.

وقال ربيع، "فيلم الخطة العايمة يوم 6 أكتوبر معادنا ان شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي بأمر الله حمزون علي ربيع".

وكان الفنان علي ربيع، نشر البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "الخطة العايمة" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، المقرر عرضه يوم 6 أكتوبر المقبل، بدور العرض السينمائي.

وظهر أبطال الفيلم وهم يرتدون ملابس تحمل اللونين الأبيض والأسود، أشبه بملابس العصابات في أفلام الأبيض و الأسود.

فيلم "الخطة العايمة"، بطولة عمرو عبدالجليل، غادة عادل، علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، من تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج معتز التوني.

وتم تغيير اسم الفيلم من "الخطة العامية"، إلى "الخطة العايمة"، وكان علي ربيع أكد منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قد قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرحه الاسم مع بوستر آخر.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يذكر أن الكاتب عمر طاهر، قد انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".