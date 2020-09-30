إيقاف 6 أشهر للإيجابي.. تفاصيل تحليل المخدرات للعاملين بالسكة الحديد

بدأت هيئة السكة الحديد عمل تحاليل مخدرات للعاملين بها، عقب واقعة قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، والتي شهدت قيام رئيس القطار والكمسري، بالتجاوز فى حق أحد الركاب، جندي مجند بالقوات المسلحة، بسبب عدم دفع الأخير قيمة تذكرة القطار.

وتدخلت صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار، ودفعت أجرة القطار ومنعت حدوث كارثة إنسانية من الممكن أن تحدث، حيث قامت الهيئة على الفور بتحليل المخدرات على عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار، وعادل صلاح عبدالمنعم، كمسري القطار، وأثبتت التحاليل سلبية عينتهم، ليتم أتخاذ قرارا بخصم من رواتبهم ونقلهم بالعمل فى قطارات البضائع.

وأوضحت السكة الحديد، بأن الهيئة ستقوم بعمل تحاليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة بشكل دوري، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد المدمنين من مواقع العمل، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكدة أن جميع العاملين سيخضعون لتحليل نفسي ومخدرات، لمنع التجاوز فى حق الركاب مرة آخرى، وأن يكون التعامل مع الراكب فى إطار القانون.

وترصد "الوطن"، تفاصيل إجراء تحليل المخدرات على العاملين بالوظائف الحرجة بالسكة الحديد وهى كالتالى:

1- كشف المخدرات يشمل تحليلا دوريا وآخر بشكل مفاجئ.

2- يشرف على تحليل المخدرات للعاملين بالسكة الحديد لجنة مشكلة من صندوق مكافحة الأدمان ومستشفى السكة الحديد.

3- يتم اختيار العاملين على مجموعات ويكون كل مجموعة 150 عاملا ويتم إجراء تحلي المخدرات عليهم بشكل مفاجئ.

4- يجرى التحليل بشكل دوري على العاملين كل عامين لمن أقل من 45 سنة ويكون من خلال مستشفى السكة الحديد.

5- يتم إرسال تقرير بنتيجة عينات العاملين سواء الإيجابية أو السلبية لرئيس هيئة السكة الحديد لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية على المدمنين.

6- فى حالة النتيجة الإيجابية يتم وقف العامل عن العمل 6 شهور ويتم خلالها وقف صرف له الحوافز.

7ـ يجري سحب عينة من الدم خلال الـ6 شهور وقف فإذا كانت سلبية يعود إلى العمل وإذا كانت إيجابية يستمر الوقف.

8ـ فى حالة صدور النتيجة إيجابية خلال العينة الثالثة يتم تحويل صاحبها للعمل بوظيفة إدارية بعيدا عن تشغيل القطارات.