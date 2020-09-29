رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات

كتب:

الوطن
11:49 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وبينت التحريات، أن المتهم أسس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه.

اقرأ المزيد:

آخرها تطبيق وزارة الداخلية.. 6 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك

خطوات التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية للاستفادة من خدماته.. منها نشرة المرور

إستعدادات أمنية مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020

4 معايير منعت تسجيل مبنى وزارة الداخلية كتراث

الصندوق السيادي يحدد مصير مبنى وزارة الداخلية الأثري.. عمره 163 عاما

وزارة الداخلية السودانية: 88 وفاة و 44 مصابا جراء السيول

وزارة الداخلية تحبط محاولات تهريب جمركي بينها "كتاب أثري"