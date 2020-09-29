"الوزراء" يؤكد وصول سرعة الإنترنت بمصر لـ31.38 ميجا بايت: تقدمنا 6 مراكز عالميا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر سرعة الإنترنت العالمي، موضحًا أنَّ سرعة تحميل الإنترنت الأرضي في مصر بلغت 31.38 ميجا بايت في الثانية بأغسطس الجاري، تحتل بها المركز الـ91 عالمياً، بعدما كانت في المركز الـ97 عالمياً في أغسطس 2019.

مصر تحتل المركز الـ98 عالمياً في سرعة الإنترنت المحمول بسرعة تحميل 20 ميجا بايت لكل ثانية في أغسطس

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تقرير معلوماتي "إنفوجراف"، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، إنَّ مصر تحتل المركز الـ98 عالمياً في سرعة الإنترنت المحمول، بسرعة تحميل 20 ميجا بايت لكل ثانية في أغسطس 2020.

ولفت إلى أنَّ متوسط سرعة تحميل الانترنت الأرضي العالمي بلغت 84.33 ميجا بايت في الثانية، و44 ميجا بايت لكل ثانية كمتوسط سرع الرفع، مشيرًا إلى أنَّ متوسط سرعة تحميل الانترنت المحمول العالمي بلغت 34.8 ميجا بايت في الثانية، و11 ميجا بايت للثانية كمتوسط سرعة رفع.

يُذكر أنَّ "المؤشر" يعتمد في تقاريره على قياس حساب مدى سرعة التحميل والرفع على الإنترنت في 174 دولة حول العالم.

وتحتل المراكز الأولى في سرعة الإنترنت الأرضي عالمياً كلاً من سنغافورة وهونج كونج ورومانيا، فيما تحتل كل من كوريا الجنوبية والصين والإمارات المراكز الثلاث الأولى في سرعة الانترنت المحمول عالمياً.

كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرح قبل عدة أيام بأننا نستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال تصريحات صحفية، "أتطلع أن تشهد الشهور المقبلة تقدم جديد لمصر في سرعة الإنترنت علي المستوى العالمي بعد تقدمها 6 مراكز خلال شهر أغسطس الماضي حيث خلال عام فقط ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية بعد تنفيذ المرحلة الاولي لمشروع لرفع كفاءة الانترنت بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه".