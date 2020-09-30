10 قواعد تمكنك من اختيار مرشحك في البرلمان

حدد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عدد من القواعد التي يجب على الناخب اتباعها قبل اختيار المرشح الذي يمثله في الانتخابات البرلمانية.

وقال محسن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هناك 5 قواعد تبدأ بـ"لا"، ومثلهما تبدأ بـ"انتخب"، على الناخب اتباعها جيدًا حتى نصل إلى برلمان يعبر بشكل حقيقي عن المجتمع.

وفند مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، القواعد التي يختار على أساسها الناخب للمرشح الذي يمثله، والذي جاءت كالتالي:

5 قواعد في الاختيار تبدأ بـ (لا)

- لا تنتخب صاحب اللايك أو الشير أو الذي يتعامل معك عن طريق الفيس بوك.

- لا تنتخب مرشح مقاوماته فقط أنه رجل اعمال، أو صاحب سيط أو مشهور.

- لا تنتخب لأنك لا تجد إلا هذا المرشح.

- لا تنتخب أي مرشح بهدف ابطال الصوت.

- لا تنتخب من يعطيك المال لكي تمنحه صوتك.

5 قواعد في الاختيار تبدأ بـ (انتخب)

- انتخب من تراه يتحدث بشكل جيد وواضح، ولديه رؤية واقعية.

- انتخب من يملك دائمًا اجابة على سؤال كيف أو ازاي، أي لديه رؤية وحلول واضحة.

- انتخب من يسعى ويأتي إليك ويعرفك بنفسه، وليس من تسعي وتذهب إليه أنت لكي تعرفه.

- انتخب من يملك برنامج انتخابي قصير واضح يعتمد على 3 أو 4 محاور فقط.

- انتخب صاحب الشعبية والتواجد بين الناخبين، وليس من زرع نفسه وقت الانتخابات فقط.

الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى:

* المرحلة الأولى: تبدأ من 21 أكتوبر وتنتهي 30 نوفمبر

- من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

- 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

- نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر.

- من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

- 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

- موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

* المرحلة الثانية: تبدأ من 4 نوفمبر وتنتهي 8 ديسمبر

- تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

- و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

- نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر .2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر.

- إعلان النتيجة النهائية: 14 ديسمبر .2020