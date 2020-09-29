منافسة بين مرشحي 4 أحزاب و22 مستقلا ورجل "الوطني المنحل" بدائرة المرج

تشهد دائرة المرج في القاهرة منافسة شرسة بين 27 مرشحًا على مقعدين في انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.

ويتنافس في الدائرة 4 مرشحين من أحزاب مستقبل وطن والمؤتمر والحرية المصري والوفد، في مواجهة 23 مرشحًا مستقلًا، من بينهم مرشح سابق عن الحزب الوطني المنحل.

ودفع حزب مستقبل وطن بالنائب أحمد على إبراهيم كمرشح وحيد للحزب في الدائرة، والذي يسعى للحفاظ على مقعده في مجلس النواب الجديد، بينما يخوض الصراع عيد هيكل عن حزب الوفد، وحسام لبنة عن حزب المؤتمر، وناصر حسين عن حزب الحرية المصري.

وتخوض الأحزاب الأربعة معركة مجلس النواب في مواجهة 23 مرشحًا مستقلًا، بينهم عمر الرفاعي عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل في برلمان 2010، الذي اقتنص منه الإخوان المقعد فى انتخابات برلمان 2012، قبل أن يخسره أيضاً في انتخابات 2015.

ويعتمد "الرفاعي" في المنافسة في الانتخابات على التنسيق مع العائلات بمنطقة المرج، ويعتمد على خبرته في الدائرة الذي مثلها في مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل فى برلمان 2000 و2005 و2010.

ويخوض الانتخابات النائب خالد أبو طالب الذي يدخل المنافسة الانتخابية مجدداً كمرشح مستقل بهدف الحفاظ على المقعد الذي استطاع اقتناصه في انتخابات برلمان 2015.

ويتنافس في الدائرة أيضاً أحمد دسوقى عاشور، وائل شوشه، ومحمد عبدالستار، وحسام جمال، وعياد رزق، عمرو عابدين، على هيكل، ومحمد عز الدين، وهدى جمال، وأحمد حنفى سكران، وحازم سليمان، وإبراهيم الحويطى، وشنوده الرايق، وسيد الطويل، وإسماعيل رشدى، وإبراهيم خشبة، ومحمد هشام عامر، ومي الكيلاني، وبشرى رمزي، وعلى القاضي وحش، ومحمد رضا البنا.

وتجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر، وفي داخل مصر خلال يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون، قسمت محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منها.