أسماء المكرمين في احتفالية "50 سنة فن" للفنان محمد صبحي

يحتفل النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية في احتفالية كبرى أوائل شهر نوفمبر المقبل، تحمل عنوان "50 سنة فن"، حيث سيكرم خلالها حوالي 100 مبدع ممن ساهموا في هذه المسيرة.

وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة، ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للفنان محمد صبحي، فعلى صعيد المنتجين، تشمل القائمة أسماء محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، ومن المؤلفين لينين الرملي والدكتور يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وايمن فتيحة، ومن المخرجين أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز، إضافة لمهندسي الديكور، وهم سمير أحمد وصبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي .

ومن الملحنين الذي شاركوا في أعمال النجم محمد صبحي خلال مسيرته سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح محمد علي سليمان و ياسر عبدالرحمن وعاطف صبحي، أما الشعراء الذين سيتم تكريمهم فهم خيري فؤاد وعبد الله حسن، إضافة إلى مصممي الاستعراض حسن عفيفي ومحمد سميح.

كما يكرم من الفنانات نيفين رامز وهناء الشوربجي وسعاد نصر وعبلة كامل وسيمون وأمل إبراهيم وعبير فاروق وزينب وهبي ونيرمين كمال وريم أحمد وهدي هاني وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وندي ماهر وميرنا ذكري ومني زكي ومها أبو عوف ووفاء عامر وسمية الألفي والهام شاهين وشريهان وسناء جميل وصابرين ووفاء صادق وإيمان سركسيان وسماح أنور ونيللي .

أما الفنانون الذين سيتم تكريمهم فهم جميل راتب وممدوح وافي وشوقي طنطاوي وعبدالله إسماعيل ومحمود القلعاوي وسامي فهمي وشعبان حسين وعبدالله مشرف ومحمود أبوزيد وخليل مرسي وأركان فؤاد وايمن عزب ومجدي صبحي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وفادي خفاجة وسامح الشجيع وشريف محسن وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي ويوسف داوود وهاني رمزي وماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وأحمد وفيق ومصطفي شعبان ويوسف فوزي وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود ونبيل الحلفاوي وصلاح رشوان والفنان القدير الدكتور سعد أردش كأستاذ ومعلم للنجم محمد صبحي والدكتور هاني مطاوع كمدرس له في البدايات .

ويجري محمد صبحي حاليا بروفات مسرحيته "عيلة اتعملها بلوك" على مسرحه بمدينة "سنبل"، والتي سيتم افتتاحها عقب الاحتفالية مباشرة في الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل، وهي من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي، ومن بطولة فرقة استوديو الممثل.