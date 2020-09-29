"إدارية الشيوخ" تستعد لعقد الجلسات البرلمانية أول أكتوبر

انتهت اللجنة الإدارية والمالية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، من اجتماعها اليوم، والذى استمر نحو 3 ساعات متكاملة، وذلك لمراجعة الاستعدادات لعقد الجلسات البرلمانية خلال الأيام المقبلة، والتي من المقرر لها الانطلاق أول أكتوبر المقبل بموجب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس.

وكانت اللجنة الإدارية والمالية والمشكلة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ، قد عُقدت لأكثر من مرة خلال هذا الأسبوع، لمراجعة التجهيزات التي تتم على أرض الواقع سواء داخل القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، أو البهو المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة بيانًا، بعد قليل، لتوضيح ما تم الانتهاء منه من أعمال التجهيزات بمجلس الشيوخ.

وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، قد صرح أمس الأول، بأن أعمال التجهيزات والتجديدات التي تتم في مبنى وقاعات ومكاتب مجلس الشيوخ، ستنتهى خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح "عتمان"، أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ قرارات اللجنة المالية والإدارية والتي يرأسها المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لافتًا إلى أنه جارٍ استلام الأصول التابعة لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان: "بالتزامن مع استلام الأصول الخاصة بمجلس الشيوخ، سيتم رفع كفاءة المباني وتسكين الموظفين، وفقًا للدرجات الوظيفية والتخصصات والخبرات السابقة".

وعلمت "الوطن"أن المستشار عبد الرازق عبد الوهاب رئيس حزب مستقبل وطن، قد استخرج كارنيه العضوية لمجلس الشيوخ منذ أيام.

وينتظر مجلس الشيوخ قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ.