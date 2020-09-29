نبيلة عبيد ناعية أمير الكويت: فقدنا زعيما عظيما

نعت الفنانة نبيلة عبيد عبر "إنستجرام"، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر بكلمات مؤثرة.

وكتبت "عبيد"، قائلة "أنعي ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.. لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعب الكويت والأمة العربية.. خالص العزاء للكويت شعبًا وحكومة وقيادة".

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.

وأكّد الديوان في ذلك الوقت أنَّ أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنًَه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في اليوم ذاته، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.

فيما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، أوائل سبتمبر الجاري أن صحة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح مستقرة وفي تحسن.