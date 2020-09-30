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حظك اليوم الأربعاء 30-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:27 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يؤثر تقلب الحالة المزاجية لمواليد برج العقرب على الحياة الشخصية والعملية، بالإضافة إلى الشخصية المرحة التي يمتلكونها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، الوضع الفلكي يمدك بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

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