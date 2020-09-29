محافظ دمياط تعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تبطين وتأهيل الترع ببعض المراكز

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس نادى سمير وكيل وزارة الرى، ومحمد عجم مدير إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام، ويحيى القناوى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف الحالى لمشروعات تبطين وتأهيل الترع، الواقعة بعدد من المناطق بنطاق المحافظة والمدرجة ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لهذا العام، وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة برفع كفاءة الكبارى، التى تقوم بصيانتها مديرية الرى خلال الفترة الحالية .

وأكدت عوض، على ضرورة تنسيق الجهود بين كل الأجهزة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات، والإسراع فى نهو جميع الأعمال، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.