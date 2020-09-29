ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين أثناء محاولته التحرش الجنسي بهما بالمحلة

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين أثناء محاولته التحرش الجنسي بهما، في إحدى الأراضي الزراعية، بمنطقة منشيه البكري بمدينة المحلة الكبرى.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من حارس عقار بمنطقة الشعبية، يتهم فيه عامل نظافة مقيم بقربة بلقينا، باستدراج طفلتين، الأولى 7 سنوات، والثانية 5 سنوات، ومحاولته التحرش الجنسي بهما، فى إحدى الأراضى الزراعية، ولم يتمكن من هتك عرضهما.

وأفاد ولى أمر الطفلتين فى البلاغ، أن بعض الخفراء شاهدوا المذكور أثناء محاولته التحرش الجنسي بالطفلتين، وتمكنوا من إنقاذهما، ثم ألقوا القبض عليه، وبمناقشة المتهم، تبين أنه يعمل فى مستشفى الصدر.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، من القبض على المتهم، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.