رئيس المحلة يوجه باستمرار حملات تطوير وتجميل شوارع والميادين العامة

أصدر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، توجيهاته إلى رئيسي حي أول وحي ثان المحلة بالضرورة استمرار أعمال التجميل والدهانات وزراعة الأشجار بشواع وميادين مناطق سكنية وطس المدينة العمالية.

كما شملت حملات التطوير والتجميل شارع وابور النور بداية من الجزيرة الوسطى المواجهة أمام رئاسة حي ثاني حتى مستشفى الشركة وجارٍ تركيب الأنترلوك وعمل أحواض زراعات جديدة وبها العديد من نباتات الزينة.

وأشار زين العابدين إلى استكمال أعمال التجميل بالميدان الخارجي من محطة السكة الحديد، حيث يتم تركيب أعمدة إنارة حديثه حول الميدان الخارجي مزودة بلمبات ليد وعمل أحواض رخام جديدة وجارٍ وضع التربة فيها استعدادا لزراعتها.

كما وجه بتدشين دهانات للأرصفة بالمنطقة الشعبية ومدخل "المحلة - طنطا" في نطاق حي ثاني وطريق المحلة / سمنود بنطاق حي أول كما تم عمل رسومات جدارية لشارع وابور النور خلال الفترة الجارية.