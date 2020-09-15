عاملات غزل المحلة يستقبلن المحافظ بالزغاريد.. ورحمي يهتف: "تحيا مصر"

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أن مصانع وقطاعات وأقسام صناعة الغزل والنسيج بشركة غزل المحلة، تشهد طفرة كبيرة في أعمال التصنيع من خلال إعتماد إدارة شركة المحلة على العمال والعاملات المهرة فى صناعات الغزول والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والصباغة والتجهيز.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ الغربية، اليوم، رافقه نائبه، الدكتور أحمد عطا، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، والدكتور أحمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

والتقى المحافظ بالعمال وحرصت العاملات على إطلاق الزغاريد فرحًا بزيارته فرد عليهم قائلا: "تحيا مصر .. بولادها .. وسلمت أياديكم الطاهرة" كما تفقد معارض بيع السلع والمعروضات من الأقمشة والمنسوجات مشيدا بجودة المعروضات وحسن إتقان صناعتها ما يؤهلها للتصدير لمعارض عالمية .

فى ذات السياق ترأس محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجلس إدارة شركة غزل المحلة ورؤساء قطاعات ومصانع الغزول والنسيج والصباغة والتجهيز لبحث أليات وملفات النهوض بقطاعات الصناعة الوطنيه للغزل والنسيج.

وشدد "رحمي" على إعداد مذكرة رسمية تنناول كافة الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج والدعم بماكينات حديثة وتأهيل العمال والعاملات علي التشغيل من خلال تدشين دورات تدريبية نموذجية .

من ناحية أخري أكد الدكتور أحمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، أن مصانع الشركة طوال 6 أشهر الماضية تم دعمها بأجهزة ومعدات تصنيع سويسرية على أعلي مستوي فضلًا عن استمرار أعمال تجهيز مصانع الغزل 1 ووضع خطة عاجلة لاستغلال أكثر من 100 فدان أرض فضاء بنطاق مصانع الشركة في إقامة وحدات صناعية متطورة ونموذجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تقع على 660 فدانًا فضلا وتضم 14 ألف عامل وعاملة فى كافه تخصصات الصناعة الوطنية .