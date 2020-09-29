لو عايز تحول من الكلية.. شروط تقديم طلب التحويل للمرحلة الثالثة

يسعى الكثير من طلاب الثانوية العامة 2020 إلى تقديم طلبات تقليل الاغتراب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، حتى يتمكن من الالتحاق بكلية في المنطقة القريبة منه، كما يرغب الكثيرون في التحويل من كلية إلى أخرى.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات وضوابط التحويل من كلية لأخرى، وفق بوابة الحكومة المصرية، كالتالي:

ضوابط التحويل من كلية لأخرى

- يتم السماح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، سواء كان بنظام الانتظام أو الانتساب.

2- يجب استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

3- في حالة قبول الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة مثل العلوم، الآداب، التجارة.

خطوات التقديم على طلب تحويل من كلية لأخرى

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع الخاص بخدمات التنسيق من هنــــــــــا.

- ثم يتم اختيار نافذة برنامج تقليل الاغتراب، وبمجرد الدخول على الصفحة، يتم اختيار نافذة شهادة الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

- ثم إدخال الرقم السري الموجود أسفل نتيجة الثانوية العامة خاصته، وينصح بإدخال الأرقام من خلال لوحة مفاتيح الأرقام الموجودة على الشاشة.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة ويقوم بالضغط على الخطوة التالية.

- ثم يقوم الطالب بإدخال جميع البيانات المطلوبة والجامعة الحالية له والتي يرغب في التحويل إليها.