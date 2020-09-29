متى يلجأ لتقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية؟

ظهرت قبل أيام نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وهي آخر مراحل التقديم لتنسيق الجامعات، وجرى فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة، والمتخلفين من المراحل السابقة.

وتستعرض "الوطن" الأسباب التي تؤهل الطالب لتقديم طلب لتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية

متى يلجأ الطلاب إلى تقليل الاغتراب

الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة

1. يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

2. حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).

3. شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} - الآداب – التجارة ... إلخ) في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة

- يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى 5 كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و 391 و 390 و 388 و 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

خطوات تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية

يمكن التقديم بطلب تقليل الاغتراب عن طريق الدخول على موقع تنسيق بوابة الحكومة المصرية من هنــــــا.

الخطوة الأولى: اختيار مصدر شهادة الثانوية الحكومية.

يتطلب الخطوة الثانية إدخال بيانات وهي رقم الجلوس، الرقم السري المكتوب على استمارة النجاح، وإدخال رقم تأكيدي من الموقع، ثم يكتب الطالب ما يلي:

- كتابة الرغبة.

- كتابة الرقم القومي.

- انقر على حفظ.

- وأخيرا طباعة المستند.