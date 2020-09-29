"الهلال الأحمر": تقديم معونات إغاثية عاجلة لأهالى جزيرة أبو نشابه

قام الهلال الأحمر، اليوم، بتقديم معونات إغاثية عاجلة لأهالى جزيرة أبو نشابه التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث تضرروا إثر زيادة منسوب مياه النيل، مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وغرق البيوت.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن ذلك جاء تحقيقًا لرسالة إغاثة المتضررين من أي كارثة أو حدث طارئ.

إرسال معونات غذائية ومراتب وبطاطين

شملت هذه المعونات على معونات غذائية، ومعونات غير غذائية "مراتب، بطاطين، مخدات، مواد نظافة شخصية".

وأضاف الناظر فى بيان، أن الهلال الأحمر المصري عند وقوع هذا الحدث الطارئ قام بإرسال فريق لتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات للمتضررين، وذلك بالتنسيق مع محافظة المنوفية، ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وضع خطة استعداد شاملة لمواجهة مثل هذه الأحداث

جدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصرى قد قام بوضع خطة استعداد شاملة على مستوى جميع المحافظات لمواجهة مثل هذه الأحداث ولمواجهة السيول المتوقع حدوثها، وذلك بتجهيز المخازن الرئيسية والإقليمية والفرعية على مستوى كافة المحافظات بالمواد الإغاثية العاجلة؛ بالإضافة إلى تجهيز الأطقم الطبية، وفرق الاستجابة للطوارئ لتقديم كافة الخدمات الإغاثية والطارئة بشكل سريع وفعال.

وأكد، أنه تم رفع حالة التأهب بغرفة العمليات المركزية بفرق مجهزة على مدار الساعة، وكذلك فرق دعم بالمحافظات المتوقع حدوث سيول بها، سواء من داخل المحافظة أو تطبيقا لخطة الدعم والإزاحة، من الفروع المجاورة.

مساندة السلطات وأجهزة الدولة في حالات الأزمات

ولفت إلى أن الهدف الأساسي ومهمة الهلال الأحمر، هو مساندة السلطات وأجهزة الدولة في حالات الأزمات والكوارث، على أن تكون تلك الاستجابة سريعة وفعالة، طبقا لمعايير اسفير العالمية للإستجابة للكوارث.