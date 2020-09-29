محمد شردي ناعيا أمير الكويت: كان رمانة الميزان في الخليج العربي

نعى الإعلامي محمد شردي، وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مقدمًا خالص العزاء للشعب الكويتي وللأمة العربية كلها، قائلًا "كان شخصية حكيمة، ورمانة الميزان في الخليج العربي في الكثير من المواقف".

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أمير الكويت كان واحدًا من أهم الدبلوماسيين في العالم، هذا الرجل 1963 تولى منصبه وزيرًا للخارجية للكويت، وجلس في المنصب 40 عامًا، أي أنه شهد كل الحروب التي شهدها الوطن العربي وهو وزير للخارجية، ورفع علم بلاده في الأمم المتحدة حينما نالت استقلالها، وتدرج في منصبه وفي علاقاته الدولية إلى أن تولى مهامه كأمير لدولة الكويت".

وأشار إلى أن أمير الكويت تعرض في السنوات الماضية لعدة أزمات صحية، وأجرى عدة عمليات جراحية، وسافر للولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة التدهور الذي حدث في صحته مؤخرًا.

وأشاد بموقف المصريين تجاه الكويت على حزن أمير الكويت، قائلًا: "ده هو الأصل المصريين كلهم حزنوا على أمير الكويت، الراجل ده ياما عمل كتير في الوطن العربي، ومش هنبص لبعض المواقف اللي عاوزة تعكر صفو العلاقات المصرية الكويتية".

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.