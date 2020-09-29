جولات ميدانية لمرشحي مستقبل وطن في جنوب سيناء

أجرى مرشحو حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، جولات ميدانية بعدد من مدن المحافظة في محاولة لكسب تأييد وأصوات الناخبين.

وبدأ مرشحو مستقبل وطن الدعاية مبكرا من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر أعضاء الحزب صور مرشحي الحزب الفردي والقائمة وأعلنوا تأييدهم للمرشحين وطالبوا المواطنين بالتصويت لصالحهم في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم.

وأجرى السيد عوض، مرشح القائمة بالدائرة الثانية زيارة إلى مدينة الطور لكسب تأييد الناخبين خاصة أنها أكبر المدن في عدد الأصوات، يرافقه ياسر عرفات أمين تنظيم الحزب، وقام سليمان عطيوي بجولات داخل مدن خليج العقبة لكشف أصوات الناخبين.

جدير بالذكر أن مستقبل وطن دفع باثنين من المرشحين علي المقعدين الفرديين بخليج العقبة والسويس، وهما سليمان عطيوي عضو مجلس الشوري السابق وابن قبيلة المزينة عن الدائرة الأولي ومقرها شرم الشيخ، أما حميد سليمان فهو مرشح الحزب في دائرة خليج السويس الدائرة الثانية.

ومرشحا القائمة الوطنية من أجل مصر هما "فضية سالم مرشحة الدائرة الأولى مستقبل وطن، والسيد عوض مرشح الدائرة الثانية حزب مستقبل وطن.