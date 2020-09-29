ارتفاع مبيعات "الملاكي" بنسبة 23% خلال 2020

أكد مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2019.

وقال المركز في تقرير أصدره، إن معدل مبيعات السيارات الملاكي ارتفع بنسبة 23% خلال 2020، بمبيعات 90566 سيارة، مقارنة بمببعيات 2019 والتي وصلت إلى 73538 سيارة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية من 1.5 لتر حتى 1.6 لتر، بنسبة 42% بمبيعات وصلت إلى 50307 وحدة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 35545 وحدة.

وبحسب التقرير، ارتفعت مبيعات سيارات الملاكي فئة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" ذات السعة اللترية 2.0 لتر بنسبة 7%، وذات السعة اللترية الأكبر من 2.0 لتر بنسبة 2% خلال 2020، بمبيعات للأولى وصلت إلى 19198 وحدة والثانية 1742 وحدة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت للأولى إلى 18003 وحدة والثانية 1704 وحدة.

فيما أاشار التقرير إلى انخفاض في معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية من 1.3 لتر وحتي 1.5 لتر بنسبة 23% بمبيعات وصلت غلى 13478 وحدة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 17572 وحدة.