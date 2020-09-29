مبيعات السيارات تسجل ارتفاعا في 8 شهور بنسبة 23.6% مقارنة بـ2019

رغم الأزمات المتلاحقة التي مر بها النصف الأول من العام 2020 دخولًا بالربع الثالث منذ طرح الموديلات الجديدة، إلا أن معدل مبيعات السيارات خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 23.6% بمبيعات وصلت إلى 129427 مركبة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2019 والتي وصلت إلى 104717 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" .

وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) خلال 2020 بنسبة 23% بمبيعات وصلت إلى 90566 سيارة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 73538 سيارة؛ كما أرتفع معدل مبيعات مركبات (الأوتوبيس) بنسبة 66.5% خلال 2020 بمبيعات صولت إلى 16721 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 10042 مركية.

وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعا بسيطا في معدل مبيعات الشاحنات خلال الفترة سالفة الذكر بنسبة وصلت إلى 5% بمبيعات 22140 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 21137 مركبة .