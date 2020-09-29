عقب استغاثتها بالرئيس.. "مستقبل وطن" يتحمل قيمة تصالح "الحاجة نفيسة"

وجهت الحاجة نفيسة عطية محمد إبراهيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحزب مستقبل وطن، على الاستجابة السريعة لاستغاثتها التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذكرت فيها أنها لا تملك قيمة تصالحها في مخالفة منزلها.

وتوجَّه المختصون بحزب "مستقبل وطن" اليوم بأمانة الحسينية في محافظة الشرقية للسيدة، واصطحبوها للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمركز، لتتقدم بطلب التصالح في مخالفة بنائها، وتسدد 125 جنيهاً كرسم فحص طلب تصالح على مخالفة البناء، و875 جنيهاً كقيمة جدية التصالح، بإجمالي ألف جنيه تحملها عنها الحزب.

كان "مستقبل وطن"، قد أعلن في بيان رسمي صادر عنه قبل عدة أيام، تحمله قيم تصالح فى مخالفات البناء لألف حالة في كافة المحافظات من حالات محدودى الدخل، وذلك بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح بيان رسمى للحزب أن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئولية الحزب أيضًا تجاه المواطنين، لهذا قرر الحزب تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودي الدخل.

وقالت "الحاجة نفيسة"، إنها تشكر حزب مستقبل وطن على قدومهم لها لمنزلها، ووعدهم بمنحها شهرية لتعينها على الحياة.

ودعت "الحاجة نفيسة" للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "ربنا يخليه ويحميه من أي شر".

وعبرت "مسنة الشرقية" عن سعادتها بأنه تمت الاستجابة لها عقب استغاثتها بالرئيس.