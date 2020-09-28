4 نواب ينافسون 44 مرشحا على 3 مقاعد بدسوق.. و"مستقبل وطن" يدفع بـ3

ينافس 48 مرشحاً على المقاعد الـ3 المخصصة للدائرة الرابعة في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، حيث تضم الدائرة مراكز: "دسوق – مطوبس – فوة - قسم دسوق"، التي تعد من أكبر الدوائر التي يتنافس عليها المرشحين، بينما دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين، وآخر ضمن تحالف من أجل مصر، حيث جرى الدفع باللواء صلاح المعداوي، الحاصل على رقم 1 ورمز الصاروخ، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري، والمحاسب محمد الشهاوي، البرلماني الحالي، رقم 2 رمز الأسد، وعادل النجار رقم 3 رمز الكتاب، مرشحين عن حزب مستقبل وطن.

وينافس كل من محمد شعبان عطا، فتحي الشرقاوي، البرلماني الحالي، وأحمد عبدالقادر، ومحمد الصعيدي، ونيرة الجيار، ويوسف البدري، عضو مجلس النواب الأسبق، وشكري ليمونة، وإبراهيم حسين الصعيدي، ومحمد سلام، عضو مجلس النواب الحالي، وعمرو الخولي، وسيد أحمد عيسى، البرلماني الحالي، ومحمد الصمودي.

وينافس على مقاعد الدائرة أيضاً، عبد الرؤوف عبد العاطي، أحمد فاروق، سعد فتحي، سامي القرضاوي، كمال عقبة، إيهاب عبد الباقي، إبراهيم زغلول، حمدي حجازي، منى خيري، والسيد دراز، سعد الغمري، وإبراهيم رزق، ومحمد عبد العزيز غنية، ومصباح إسماعيل، وأحمد عاطف فرج، فتحي عمارة، رزق علي الغرباوي، محمد الزغبي، محمد احمد خليفة، الحسيني شاهين.

وينافس أيضاً، صلاح الداودي، وأيمن أبو النجاه، محمد غريب، عادل جعفر، نورالصباح محمود زغلول، الأسمر أبو شاهين، رأفت رياض، محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس النواب الأسبق، سامي صقر، مخلص زكريا، شريف الطحان، عادل حسنين، وهاني الخولي.