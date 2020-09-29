"المنشآت الفندقية": معاينة أكثر من 30 فندقا عائما بالاقصر

قال سمير إسحاق، أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالصعيد، ان لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بدأت اليوم ولمدة 3 أيام أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وعددها أكثر من 30 فندقًا، لافتًا إلى أن الفنادق التي استوفت كافة ضوابط التشغيل سيتم منحها ترخيص العمل.

وأضاف لـ"الوطن"ان الفنادق العائمة ستبدأ فى تشغيل رحلاتها بين الاقصر وأسوان بداية من بعد غدا الخميس بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، ووفقًا للضوابط الخاصة بالتشغيل التى وضعتها وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن عدد السياح الأجانب المقيمين بالفنادق الثابتة بالأقصرحاليا 0%.

وذكر أن الأسبوع الماضي شهد إقامة مجموعة سياح رومان بأحد فنادق المحافظة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال الفترة المقبلة.

وحددت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لعمل الفنادق العائمة، وشملت:

1- لا يسمح بتنظيم أي رحلات على الفندق العائم قبل بداية أكتوبر المقبل.

2 - ضرورة تقدم كل فندق بطلب رسمي إلى غرفة المنشآت الفندقية، إضافة إلى إحدى الشركات الدولية المعتمدة للسلامة الصحية والغذائية، شريطة أن تكون شركة مختلفة عن المتعاقد معها الفندق ويختار بين 3 شركات.

3 - يتقدم المدير العام لكل فندق بتعهد كتابي بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة، والتي ينص عليها تقرير الشركة الدولية وضوابط وزارة الصحة، للحماية من كورونا.

4- ألا تزيد نسب الإشغال بالفندق عن 50%.

5- تقسيم عودة الفنادق للعمل إلى مرحلتين، أولهما مرحلة مراجعة اشتراطات السلامة المهنية والصحية عن بُعد من قبل الشركة الدولية في غضون 10 أيام من تاريخ مخاطبة الشركة.

6- منح الفندق بعد اجتيازه تفتيش لجان وزارة السياحة والآثار شهادة معتمدة من الشركة الدولية بالتزامه بالاشتراطات والضوابط الصحية صالحة لمدة عام.

7- تخصيص مكان على المراسي الخاصة بالفنادق لتعقيم الحقائب والأمتعة والتوريدات.

8- توفير أجهزة قياس حرارة للنزلاء، وتوفير أدوات الوقاية من كمامات ومطهرات.

9 - تزويد الفندق ببوابة تعقيم مع إنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيًا، واستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

10- تعقيم حقائب النزلاء، وقياس درجة حرارتهم، وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال.

11- حال اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا لأحد النزلاء يتم إبلاغ وزارة الصحة علي الفور.

12 - إلزام النزلاء بارتداء الكمامات داخل المصاعد.

13- عدم تسكين الغرفة لأكثر من شخصين بالغين وطفلين أقل من 12 عاما كحد أقصى.

14- حظر نظام البوفيه المفتوح في تقديم الطعام داخل المطعم .

15 - حظر تقديم الشيشة داخل المطعم او بالفندق.

16- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد بالمطعم ومتر بين الأفراد وقياس درجة حرارة النزلاء قبل دخولهم للمطعم.

17- التزام العاملين بالمطبخ لاشتراطات السلامة والوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات.