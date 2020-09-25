المنشآت الفندقية: بدء الدراسة يتسبب في تراجع الإشغال بالغردقة

قال تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بأوروبا، فضلًا عن بدء العام الدراسي في مصر أدى إلى تراجع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة لأقل من 40% حاليا من النسبة التي حددتها الدولة لاستقبال الفنادق للزوار، والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأضاف لـ"الوطن"، أن نسب الطلب على زيارة الغردقة وشرم الشيخ تراجعت بشدة خلال الشهر المقبل بنحو 70% بالمقارنة بشهري أغسطس وسبتمبر2020، لافتا إلى أن العديد من الفنادق العاملة حاليا بالمدينتين قد تلجأ لغلق الفنادق جزئيا بداية من أكتوبر، ولحين تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ويرى نبيل أن تراجع الحركة السياحية الوافدة له عدة أسباب أهمها توقف السياحة الداخلية بشكل شبه تام بسبب انتهاء فترة الإجازات وعودة الدراسة، فضلًا عن بوادر ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا بأوربا ومنع العديد من الدول سفر مواطنيها خارج أوروبا، علاوة على اشتراط مصر إجراء تحليل كورونا لكل القادمين لمصر، ما جعل هناك عزوفا من بعض السياح عن زيارة مصر، نظرًا لارتفاع قيمة إجراء هذا التحليل فى أوروبا.

203 فنادق بالغردقة حصلت على شهادة السلامة الصحية

ومن جهته قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة لم تطلب من وزارة السياحة والآثار حتى الآن زيادة نسب إشغال الفنادق عن النسبة التي حددتها رئاسة الوزراء والمقدرة بنحو 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، وذلك لضعف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حاليا، فضلًا عن أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لم تستأنف رحلاتها للمقصد السياحي المصري حتى الآن.

وأشار إلى أن عدد الفنادق التي تقدمت حتى الآن للحصول على شهادة السلامة الصحية بمحافظة البحر الأحمر بلغ 213 فندقا حصل منها 203 على تلك الشهادة.