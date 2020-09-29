وفاة طبيبة بالغربية بفيروس كورونا

توفيت اليوم، الدكتورة جميلة زكي محمد السعدني، استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي العام، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل أحد أقسام العزل.

وكشفت مصادر مسؤولة في مديرية الصحة بالغربية، أن الطبيبة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل أحد أقسام العزل، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى، إلى أن وافتها المنية اليوم.

ونعت نقابة الأطباء بالغربية الفقيدة، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.