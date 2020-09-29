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محمود مسلم

وفاة طبيبة بالغربية بفيروس كورونا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
10:03 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الدكتورة جميلة زكي محمد السعدني استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي العام

الدكتورة جميلة زكي محمد السعدني استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي العام

توفيت اليوم، الدكتورة جميلة زكي محمد السعدني، استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي العام، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل أحد أقسام العزل.

وكشفت مصادر مسؤولة في مديرية الصحة بالغربية، أن الطبيبة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل أحد أقسام العزل، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى، إلى أن وافتها المنية اليوم.

ونعت نقابة الأطباء بالغربية الفقيدة، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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