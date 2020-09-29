عمرو موسى عن أمير الكويت الجديد: مرن وعلى علم بالتطورات السياسية

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يثق في الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قيادة دولة الكويت العربية الشقيقة في المرحلة المقبلة، عقب وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد، موضحًا أن نواف كان قريباً من الأمير الراحل، وعلى علم بجميع التطورات السياسية الداخلية والخارجية، ولديه فكر ومرونة.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "تن": "أرجو وأدعو لامير الكويت الجديد بالتوفيق في خدمة الدولة والشعب والوطن العربي، الذي يتعرض اليوم للكثير من التحديات الحقيقية"، مؤكدًا أن الأمير الجديد لديه مسؤوليات وواجبات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أن خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد استقبله الشعب الخليجي بحزن كبير، فالكويت مستقرة تماماً والدستور والقانون هما من يسودان بالبلاد، موضحًا أن الشيخ نواف الأحمد سوف يؤدي القسم صباح الغد، ووفقاً للدستور سيتم اختيار ولي العهد الجديد بعد شهرين.

وأوضح الشليمي، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن نواف الأحمد أدار البلد بجدارة أثناء معالجة الشيخ صباح الأحمد بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنه قال إنه لا مكان للفاسدين، ونحن مطمئنون على التمسك بالقانون والدستور، وأوضح أنه سيصلى على الأمير الراحل بعد صلاة العصر غدا الأربعاء، وسيؤدي ولي العهد جلسة القسم في تمام الساعة التاسعة صباحاً قبل دفن الشيخ صباح الأحمد.