عمرو موسى ينعى أمير الكويت: كان مستنيرا على الجانب الصحيح

نعى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، مضيفا أن رحيل الشيخ صباح الأحمد أحزنه كثيرا، فهو حاكما مستنيرا مرنا، وينشر الود حوله، موضحًا أن الراحل كان دائما على الجانب الصحيح في التاريخ.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه يذكر للراحل أنه بادر باقتراح عقد قمة عربية لمناقشة الموضوعات التنموية الاقتصادية، التي يتطلب فيها تعاون لرفع مستوى الشعوب، وفتح باب التقدم الاقتصادي، وساهم في إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم العربي.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى أن الراحل كان أول من وضع رأس المال في هذا الصندوق، وفتح الأعمال أمام صغار رجال الأعمال، وكان يدعم التعاون العربي المشترك بين الدول العربية، وكان الشيخ صباح الأحمد على رأس اقطابه، موضحًا أنه يذكر صمود الشيخ صباح الأحمد في وجه الغزو العراقي.

وتابع: "كان له صمودًا واضحًا، وكان يستمع إلينا باهتمام، ويعطي فرصة للطرح والتعديلات والشروط السهلة، بينما كان وفد العراق في هذا الوقت غير قادر على الاستيعاب، وكان لديه المقدرة الدبلوماسية للاستفادة من طلب عدد من الدول العربية بإعادة النظر في القضايا".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم، رسميًا، تنصيب ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

وكان الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التليفزيون الحكومي، الثلاثاء، أعلن عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، الثلاثاء، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.