سفير الكويت بالقاهرة: الأمير الراحل كان رُبانا للدبلوماسية 40 عاما

قال السفير محمد صالح النويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة، إنه بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فقدت الكويت والأمة العربية والإسلامية رجلًا عظيمًا وحكيمًا محبًا لوطنه وأمته، وحاز على لقب أمير الإنسانية نظرًا لأعماله الإنسانية، كما أنه أضاف للموقف السياسي الكويتي.

وأضاف "النويخ" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن القيادة في دولة الكويت والمناخ السياسي أعطاهم من الخبرة وموازنة الأمور والعمل الدبلوماسي الراقي المتوازن والداعم للأمة العربية والمجتمع الدولي العادلة، بفضل القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن الشيخ الجابر الأحمد كان ربان سفينة الدبلوماسية الكويتية، إذ تولى طيلة أكثر من 40 عامًا قيادة الدبلوماسية الكويتية، وكان أقدم وزير خارجية على مستوى العالم، وهذه الخبرات أعطته خبرة لموازنة الأمور ورأب الصدع للعلاقات العربية العربية.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت قد توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.