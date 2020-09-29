رامي رضوان ينعى أمير الكويت: له مواقف كثيرة لدعم مصر

نعى الإعلامي رامي رضوان، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مقدمًا خالص التعازي للكويت وشعبها.

وقال "رضوان"، في تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن أمير دولة الكويت بدأ العمل في سن 25 عامًا، وتقلد العديد من المناصب السياسية العليا في دولة الكويت على مدى 55 عامًا، وكان له الكثير من المواقف التي لا تنسى لدعم الدولة المصرية.

واستعرض "رضوان" بيان مصر الذي نعت فيه وفاة أمر الكويت، والذي جاء فيه: "نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات فى خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأوضحت جمهورية مصر العربية، أنه تذكر فى هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة فى نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته فى خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة فى الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به فى القيادة والبذل والعطاء.