الإتربي: ما حدث في مصر اقتصاديا يُدرس في الخارج.. وطارق عامر "فاهم"

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن ما حدث في مصر على المستوى الاقتصادي منذ عام 2016 حتى الآن يُدرس في الدول الخارجية، مشيرًا إلى أن التطور الذي حدث في القطاع المصرفي المصري ناتج من قرارات جريئة اتُخذت من محافظ بنك مركزي "جريء وفاهم"، وقيادة سياسية آمنت بهذه القرارات.

وأضاف "الإتربي"، في لقاء خاص في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر إن لم تكن أخذت تلك القرارات الاستباقية من تحرير سعر الصرف، كانت الأوضاع ستختلف تمامًا، فالتضخم كان سيصل إلى 33% في السنوات الماضية، واحتياط النقدي المصري كان 15 مليار دولار، وهذا أسوأ مستوياته، وأصبح 45 مليارًا.

وتابع أن ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري عادت من جديد، وحينما لجأنا للخارج، تقدمنا بطلب 5 مليارات دولار، وحصلنا على 20 مليارًا، ما يدل على الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر حصلت على إشادات كبيرة من المؤسسات العالمية المختلفة، وقدرتها الاقتصادية القوية في الفترة الماضية.

ولفت إلى أن التضخم في مصر هبط بشكل كبير ووصل إلى 3.4% بعدما كان 33%، وهو أمر يفخر به كل مصري، وأمر يدرس في الخارج في الوقت الحالي.